В Башкирии усилят контроль за водителями во время Сабантуев

Сегодня, 1 июня, в Башкирии началась профилактическая акция «Законопослушный водитель». Она продлится до 30 июня.

Мероприятие проводят для снижения аварийности и контроля за ситуацией на дорогах в период празднования Сабантуев.

Инспекторы уделят особое внимание грубым нарушениям ПДД. В первую очередь проверят водителей с признаками опьянения, автомобилистов без прав или лишенных права управления, а также транспортные средства, не зарегистрированные в установленном порядке.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать правила, особенно в праздничные дни.