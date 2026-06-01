Радий Хабиров вручил орден Салавата Юлаева командиру реактивной артиллерийской батареи полка «Башкортостан» Александру Козоногову и орден Шаймуратова – дознавателю военного следственного отдела Следственного комитета России Сергею Евстафьеву. На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана поблагодарил их за ратный труд и подчеркнул, что республика продолжит оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.
Также Радий Хабиров отметил, что в мэрии Уфы произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен Рустам Шарипов, возглавлявший ранее администрацию Хайбуллинского района. Он приступает к обязанностям с сегодняшнего дня.
На совещании глава республики поставил точку в дискуссиях о памятнике Салавату Юлаеву. По словам реставраторов, порядка 80% скульптуры подлежит замене на новые элементы. И даже в этом случае из-за ветровой и климатической нагрузки он простоит лишь несколько десятилетий. Радий Хабиров предложил обсудить более сложный, но надёжный вариант – отлить новый, аналогичный памятник из бронзы, каким его изначально планировал скульптор Сосланбек Тавасиев. Также глава республики прояснил судьбу исторической скульптуры.