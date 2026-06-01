Глава Башкирии вручил госнаграды участникам спецоперации

Радий Хабиров вручил орден Салавата Юлаева командиру реактивной артиллерийской батареи полка «Башкортостан» Александру Козоногову и орден Шаймуратова – дознавателю военного следственного отдела Следственного комитета России Сергею Евстафьеву. На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана поблагодарил их за ратный труд и подчеркнул, что республика продолжит оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.

Также Радий Хабиров отметил, что в мэрии Уфы произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен Рустам Шарипов, возглавлявший ранее администрацию Хайбуллинского района. Он приступает к обязанностям с сегодняшнего дня.

Вы его все знаете, представлять нужды нет. Он 12 лет работал главой администраций. Пять лет руководил Бурзянским районом и семь лет – Хайбуллинским, причем достаточно успешно и деятельно. Я считаю, что сейчас Уфе нужно дать немного энергии. Потому что мы не можем входить без этой энергии в выборную кампанию, потому что она будет непростой, будет избираться городской совет. Огромное хозяйство, за ним надо смотреть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании глава республики поставил точку в дискуссиях о памятнике Салавату Юлаеву. По словам реставраторов, порядка 80% скульптуры подлежит замене на новые элементы. И даже в этом случае из-за ветровой и климатической нагрузки он простоит лишь несколько десятилетий. Радий Хабиров предложил обсудить более сложный, но надёжный вариант – отлить новый, аналогичный памятник из бронзы, каким его изначально планировал скульптор Сосланбек Тавасиев. Также глава республики прояснил судьбу исторической скульптуры.

Мы обязательно отреставрируем памятник, но его сложное состояние не позволяет устанавливать конструкцию под климатическую нагрузку. Предлагаю снова посоветоваться с жителями республики и найти место, где мы поставим этот памятник и закроем его стеклянным куполом. Это будет ещё один музей. Думаю, людям будет интересно посещать такую площадку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
