Для одиннадцатиклассников страны стартовал марафон госэкзаменов. Сегодня в регионах проходят ЕГЭ по истории, литературе и химии. К слову, эти предметы выбрали треть школьников Башкортостана. Всего же в республике испытания пройдут 17 тысяч ребят – почти на тысячу больше, чем в прошлом году.
Традиционно популярным предметом по выбору остается профильная математика, отметили в Министерстве просвещения республики. Её выбрали около 62% выпускников. Высок интерес и к обществознанию. Популярными также остаются информатика, физика, биология и химия.