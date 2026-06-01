В Башкортостане больше тысячи несовершеннолетних впервые официально трудоустроились – это на 19% больше, чем годом ранее. Многие подростки активно ищут источник дополнительного дохода на лето, в итоге получая еще и опыт.
14-летняя Дарья Карпова посещает центр детского творчества уже седьмой год. За это время школьница научилась шить разнообразные панно, одежду и мягкие игрушки. А с прошлого года решила монетизировать хобби, официально устроившись в клуб. Сувенирную продукцию, которую здесь создают, отправляют на благотворительность.
Дом детского творчества получает субсидии региона и Республиканского центра занятости для трудоустройства несовершеннолетних. Конечно, график сокращенный – всего один час в день. Но ведь главное – опыт.
Кадровый центр «Работа в России» приглашает нанимателей принять активное участие в программе по трудоустройству школьников. Главное – соблюсти ряд условий. При заключении договора с детьми старше 14 лет требуется разрешение их законных представителей. Если ребенок младше, вопрос будут рассматривать и органы опеки. Работа должна быть легкой и безопасной для здоровья.
Недавно в Госдуме предложили снизить возраст трудоустройства детей до 12 лет. По мнению чиновников, нужно дать детям возможность учиться зарабатывать на карманные расходы. Желающих уже немало. В текущем году в Башкортостане планируется временно трудоустроить почти 12,5 тыс. несовершеннолетних. Ознакомиться с вакансиями можно в филиалах кадрового центра «Работа в России».