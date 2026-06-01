В Башкирии трудоустроились впервые более 1 тыс. подростков

В Башкортостане больше тысячи несовершеннолетних впервые официально трудоустроились – это на 19% больше, чем годом ранее. Многие подростки активно ищут источник дополнительного дохода на лето, в итоге получая еще и опыт.

14-летняя Дарья Карпова посещает центр детского творчества уже седьмой год. За это время школьница научилась шить разнообразные панно, одежду и мягкие игрушки. А с прошлого года решила монетизировать хобби, официально устроившись в клуб. Сувенирную продукцию, которую здесь создают, отправляют на благотворительность.

Это моя самая первая работа. Когда я только трудоустроилась, мой педагог сказал: «Мы шьем вот таких мишек обычно». И показал мне выкройки, рассказав вообще, как работать. Дарья Карпова, воспитанница Уфимского дома детского творчества

Дом детского творчества получает субсидии региона и Республиканского центра занятости для трудоустройства несовершеннолетних. Конечно, график сокращенный – всего один час в день. Но ведь главное – опыт.

Самое главное, что у ребенка идёт стаж. То есть даже на один час ребенок трудоустроен – это считается один день. Они трудоустраиваются, у них на каждого заводится трудовая книжка в системе. Придя учиться дальше, они идут на практику куда-то и с гордостью говорят: «А у нас уже есть стаж! У нас уже есть небольшой опыт, мы работаем в Доме детского творчества». Оксана Садыкова, заместитель директора Уфимского дома детского творчества

Кадровый центр «Работа в России» приглашает нанимателей принять активное участие в программе по трудоустройству школьников. Главное – соблюсти ряд условий. При заключении договора с детьми старше 14 лет требуется разрешение их законных представителей. Если ребенок младше, вопрос будут рассматривать и органы опеки. Работа должна быть легкой и безопасной для здоровья.

Здесь я хотел бы высказать определённые предостережения относительно того, чтобы родители относились к процессу выбора рабочего места для ребёнка. Поскольку сейчас очень сильно активизировались различного рода мошенники, которые могут привлечь несовершеннолетнего к труду, в том числе связанному с некой незаконной деятельностью, здесь нужно быть максимально аккуратными как самим несовершеннолетним ребятам, так и их родителям. Ридан Ахьямов, директор Республиканского центра занятости населения