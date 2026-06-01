Жители Башкирии смогут увидеть сближение Венеры и Юпитера

С 1 июня жители Башкирии смогут наблюдать сближение двух ярких планет – Венеры и Юпитера.

Увидеть их можно примерно через 30-40 минут после захода Солнца. Для этого нужно посмотреть на северо-запад, в сторону заката. Невысоко над горизонтом будут заметны две яркие «звезды»: более яркая – Венера, рядом с ней – Юпитер.

Если позволит погода, за планетами можно будет наблюдать несколько вечеров подряд. Венера постепенно приблизится к Юпитеру, а 9 июня вступит с ним в соединение.

Сближение связано с движением планет вокруг Солнца. Венера находится ближе к Земле и движется по орбите быстрее Юпитера, поэтому с нашей планеты кажется, что она «догоняет» его на фоне звезд.