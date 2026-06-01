Студенты БашГАУ отправятся на практику в рамках третьего трудового семестра

Студенты аграрного университета освоят современные технологии и получат первый профессиональный опыт на предприятиях. Более 1700 бойцов из 28 студенческих отрядов БашГАУ отправятся в компании республики и регионов России в рамках третьего трудового семестра.

К работе приступили уже более 290 студентов – это отряды «Верный друг», «Гринлайт» и «Передовик». Бойцы работают на современной технике и осваивают передовые технологии агропромышленного комплекса. Например, обрабатывают поля Самарской и Оренбургской областей или управляют трактором наравне с опытными механизаторами.