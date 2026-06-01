Студенты аграрного университета освоят современные технологии и получат первый профессиональный опыт на предприятиях. Более 1700 бойцов из 28 студенческих отрядов БашГАУ отправятся в компании республики и регионов России в рамках третьего трудового семестра.
К работе приступили уже более 290 студентов – это отряды «Верный друг», «Гринлайт» и «Передовик». Бойцы работают на современной технике и осваивают передовые технологии агропромышленного комплекса. Например, обрабатывают поля Самарской и Оренбургской областей или управляют трактором наравне с опытными механизаторами.
Более 180 студентов, получивших рабочие специальности, участвуют в уборочной кампании 2026 года. Впереди у бойцов студенческих отрядов месяцы напряжённой работы, новые профессиональные навыки и бесценный опыт, который для многих станет первым шагом в будущую профессию.