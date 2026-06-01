В Оренбургской и Свердловской областях прошли сабантуи. В них приняли участие делегации Башкортостана. На торжественных церемониях труженикам села и активистам местного Курултая башкир вручили награды. Праздник объединил тысячи зрителей разных национальностей.

На площадках развернулись традиционные башкирские юрты, звучали музыкальные инструменты, а многие гости облачились в национальные костюмы. Для зрителей был организован концерт, на котором выступили артисты Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Всего на текущий сезон запланировано около десяти сабантуев в различных регионах страны с участием делегаций Башкортостана.