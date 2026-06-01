В Уфе открылась секция падел-тенниса для детей и молодёжи с ОВЗ

В Уфе открылась секция падел-тенниса для детей и молодёжи с поражением опорно-двигательного аппарата. На площадке Арены падел-клуба провели разминку и первый открытый урок для реабилитационной группы.

В первую очередь важно научиться правильно держать ракетку. Юным участникам мастер-класса это даётся нелегко, но они стараются. В голове уже рождаются амбициозные планы.

Я с гордостью ощущаю себя. Никогда раньше не занимался, но мне очень понравилось. Я уже видел кубок первого сезона и хочу его завоевать. Микаил Яппаров, участник мастер-класса

Эта мысль появилась уже на мастер-классе. До прихода сюда Микаил и не знал о существовании такого вида спорта.

Мой сын открыл для себя что-то новое, познакомился с ребятами, с которыми будет заниматься на коляске. Сначала он был спокоен, не понял, а придя сюда – вдохновился. Хочет завоевать первое место. Огромное спасибо за возможность проявить себя. Диана Яппарова, мама Микаила Яппарова

И пусть первые удары не такие точные, как хотелось бы – ребята только в начале пути. Наставник уже знает, кого и как тренировать, чтобы сегодняшние новички завтра вышли на соревнования.

Здесь другой подход. Сначала я объясняю базовые упражнения, потом показываю технику удара, далее мы пытаемся играть. Падел развивает упорство в достижении своих целей. Сабина Башарова, тренер

За этим событием стоит АНО «Второе дыхание» – центр, который популяризирует адаптивный теннис, где каждый – часть большой спортивной семьи.

В Уфе уже функционирует площадка на базе школы-интерната №13. Там дети занимаются большим теннисом. Но есть ребята, которые не могут попасть в интернат, и для них этот спорт долгое время был недоступен, поэтому мы приняли решение открыть такую же секцию для городских ребят. Она будет работать на постоянной основе. Это действительно классное пространство для детей. Регина Нургалиева, менеджер отдела развития проекта паратенниса АНО «Второе дыхание»