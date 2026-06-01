Санинструктор из Башкирии награжден медалью ЛНР «За заслуги»

Уроженец Белебея Игорь Никифоров с позывным «Бор» уже три года находится в зоне специальной военной операции. В мае 2023 года он ушел добровольцем, позже заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Он родился в 1986 году в Белебее. Окончил девять классов школы № 18, ныне это корпус школы № 1, затем учился в лицее № 40 на сварщика и коммерческого агента. До отправки в зону СВО работал санитаром в Белебеевской районной больнице.

Сейчас Игорь Никифоров служит в 31-м полку «Башкортостан» инструктором по тактической медицине на полигоне. Ранее был санитаром в медицинском взводе, занимался эвакуацией раненых, затем стал санинструктором.

По словам бойца, рядом с ним служат еще трое белебеевцев. Он также отметил поддержку жителей Белебея, которые помогают с отправкой гуманитарной помощи.

Приятно осознавать заботу о нас со стороны неравнодушных жителей Белебея. Сбор и отправку гуманитарной помощи организовывает старшая медицинская сестра Белебеевской ЦРБ Елена Борисовна Николаева. Мы благодарны каждому, кто нам помогает! позывной «Бор»

Во время короткого отпуска боец встретился с дочерью Кристиной, родными, а также пообщался с учащимися школы № 1 в поселенческой библиотеке № 1. Он рассказал школьникам о службе в медицинском взводе, работе группы эвакуации, спасении раненых и обучении новобранцев основам тактической медицины.

На войне ежедневно рискуют жизнями и солдаты, и врачи, и другие медработники. Каждый выполняет свой долг! позывной «Бор»

Игорь Никифоров продолжает дело своих родных дедов – участников Великой Отечественной войны, пишут в издании «Белебеевские известия». Накануне Дня Победы он вернулся к месту службы. 9 мая его наградили медалью Луганской Народной Республики «За заслуги» II степени.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).