Завершение весенне-полевых работ, награды героям и судьба памятника Салавату Юлаеву. На оперативном совещании правительства Радий Хабиров заслушал доклады и сделал ряд заявлений. Они касались в том числе кадровых изменений в администрации Уфы.
Командир реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова полка «Башкортостан» взял позывной «Боксёр» не случайно. Кандидат в мастера спорта и кадровый военный, на СВО он с первых дней: лично выезжает с подчинёнными на боевые задания. Во время одного из них получил тяжёлое ранение в ногу, но после реабилитации вновь вернулся в строй. Сейчас находится в краткосрочном отпуске дома. Новость о присвоении ему Ордена Салавата Юлаева для офицера стала полной неожиданностью.
Кавалером Ордена генерала Минигали Шаймуратова стал дознаватель военного следственного отдела Следственного комитета России Сергей Евстафьев. Руководитель региона поблагодарил бойцов за ратный труд и подчеркнул, что республика продолжит оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.
Радий Хабиров вручил государственные награды и представителям хоккейной команды Торгово-промышленной палаты Башкортостана. На федеральной территории «Сириус» спортсмены-любители в решающем матче Ночной хоккейной лиги выиграли со счётом 2:0 и завоевали Кубок Крутова.
На оперативном совещании также подвели итоги весенне-полевых работ. Как отметил руководитель аграрного ведомства, посевная кампания текущего года прошла минимум на 10 дней раньше, чем обычно. По состоянию на 1 июня, в республике засеяно более 95% площадей яровых культур.
В мэрии Уфы произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности главы администрации города назначен Рустам Шарипов, который ранее возглавлял администрацию Хайбуллинского района.
На совещании глава республики поставил точку в дискуссиях о памятнике Салавату Юлаеву. По словам реставраторов, порядка 80% элементов скульптуры подлежат замене на новые. И даже в этом случае из-за ветровой и климатической нагрузки он простоит лишь несколько десятилетий. Радий Хабиров предложил более сложный, но надёжный вариант – отлить новый, полностью аналогичный памятник из бронзы, каким его изначально планировал скульптор Сосланбек Тавасиев. Также глава республики прояснил судьбу исторической скульптуры.
Главное спортивное событие страны пройдёт в Башкортостане в августе-сентябре. Республика в числе семи регионов страны примет у себя Спартакиаду народов России. В башкирской столице состоятся состязания по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велоспорту, плаванию на открытой воде и триатлону. В них примут участие порядка 1500 человек. Республику представят 120 атлетов в 33 видах спорта. Мероприятие станет главным национальным отборочным этапом для комплектования сборных команд России к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.