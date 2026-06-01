Госнаграды и памятник Салавату Юлаеву: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Завершение весенне-полевых работ, награды героям и судьба памятника Салавату Юлаеву. На оперативном совещании правительства Радий Хабиров заслушал доклады и сделал ряд заявлений. Они касались в том числе кадровых изменений в администрации Уфы.

Командир реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова полка «Башкортостан» взял позывной «Боксёр» не случайно. Кандидат в мастера спорта и кадровый военный, на СВО он с первых дней: лично выезжает с подчинёнными на боевые задания. Во время одного из них получил тяжёлое ранение в ногу, но после реабилитации вновь вернулся в строй. Сейчас находится в краткосрочном отпуске дома. Новость о присвоении ему Ордена Салавата Юлаева для офицера стала полной неожиданностью.

Кавалером Ордена генерала Минигали Шаймуратова стал дознаватель военного следственного отдела Следственного комитета России Сергей Евстафьев. Руководитель региона поблагодарил бойцов за ратный труд и подчеркнул, что республика продолжит оказывать поддержку участникам СВО и их семьям.

Всем нашим воинам хочу сказать, что мы вами гордимся. Сколько надо поддерживать ребят, столько и будем. И пока нужно отправлять гумконвои, которые обеспечивают вашу безопасность и сохраняют жизни, мы это будем делать. С огромным ко всем вам уважением. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров вручил государственные награды и представителям хоккейной команды Торгово-промышленной палаты Башкортостана. На федеральной территории «Сириус» спортсмены-любители в решающем матче Ночной хоккейной лиги выиграли со счётом 2:0 и завоевали Кубок Крутова.

На оперативном совещании также подвели итоги весенне-полевых работ. Как отметил руководитель аграрного ведомства, посевная кампания текущего года прошла минимум на 10 дней раньше, чем обычно. По состоянию на 1 июня, в республике засеяно более 95% площадей яровых культур.

В мэрии Уфы произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности главы администрации города назначен Рустам Шарипов, который ранее возглавлял администрацию Хайбуллинского района.

Вы его все знаете, представлять нужды нет. Он 12 лет работал главой администраций. Пять лет руководил Бурзянским районом и семь лет Хайбуллинским, причём достаточно успешно и деятельно. Я считаю, что сейчас Уфе нужно дать немного энергии, потому что мы не можем входить без этой энергии в выборную кампанию, потому что она будет непростой, будет избираться Городской Совет. Огромное хозяйство, за ним надо смотреть. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании глава республики поставил точку в дискуссиях о памятнике Салавату Юлаеву. По словам реставраторов, порядка 80% элементов скульптуры подлежат замене на новые. И даже в этом случае из-за ветровой и климатической нагрузки он простоит лишь несколько десятилетий. Радий Хабиров предложил более сложный, но надёжный вариант – отлить новый, полностью аналогичный памятник из бронзы, каким его изначально планировал скульптор Сосланбек Тавасиев. Также глава республики прояснил судьбу исторической скульптуры.

Мы обязательно отреставрируем памятник, но его сложное состояние не позволяет устанавливать конструкцию под климатическую нагрузку. Предлагаю снова посоветоваться с жителями республики и найти место, где мы поставим этот памятник и закроем его стеклянным куполом. Это будет ещё один музей. Думаю, людям будет интересно посещать такую площадку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан