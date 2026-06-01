В России с 1 июня семьи, в которых оба супруга трудятся и воспитывают двух и более детей, смогут получать ежегодную выплату, если доходы родителей меньше полуторакратной величины регионального прожиточного минимума. Это своего рода налоговый кешбэк. Другими словами, они смогут вернуть часть НДФЛ, уплаченного с доходов от трудовой, профессиональной и предпринимательской деятельности.
Пока глава семейства Илдар Мухамадиев занят в мастерской и обрабатывает древесину, супруга Гузель накрывает на стол. Мухамадиевы вместе более 20 лет. Он – по образованию врач-ветеринар, ныне работает в области нефтепереработки, она – повар-кондитер, ведёт домашнее хозяйство, а в свободное время занимается творчеством. Своими руками построили дом.
У супругов два старших сына, которые закончили колледжи. Дочь Гульназ перешла во второй класс – любит читать, в рисовании часто помогает отец.
С 1 июня Мухамадиевы, как и многие другие российские семьи, смогут получить новую ежегодную выплату. Она касается только работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет и тех, кто учится очно до 23 лет. Это своего рода налоговый кешбэк в виде компенсации части уплаченных за прошлый год налогов на доходы физических лиц.
В выплате могут отказать, если у семьи есть две и более квартиры, в том числе и дома, автомобиль мощностью свыше 250 лошадиных сил, за исключением тех, кто воспитывает четверых детей. Не положена выплата должникам по алиментам и тем, кто лишён родительских прав. Подавать заявление можно с 1 июня по 1 октября через «Госуслуги», отделения МФЦ и Соцфонда.