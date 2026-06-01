Семьи Башкирии с 1 июня могут получить новую ежегодную выплату

В России с 1 июня семьи, в которых оба супруга трудятся и воспитывают двух и более детей, смогут получать ежегодную выплату, если доходы родителей меньше полуторакратной величины регионального прожиточного минимума. Это своего рода налоговый кешбэк. Другими словами, они смогут вернуть часть НДФЛ, уплаченного с доходов от трудовой, профессиональной и предпринимательской деятельности.

Пока глава семейства Илдар Мухамадиев занят в мастерской и обрабатывает древесину, супруга Гузель накрывает на стол. Мухамадиевы вместе более 20 лет. Он – по образованию врач-ветеринар, ныне работает в области нефтепереработки, она – повар-кондитер, ведёт домашнее хозяйство, а в свободное время занимается творчеством. Своими руками построили дом.

За 6-7 лет построили дом. Помогли очень хорошо, получили 900 тысяч рублей от государства для строительства жилья для молодой семьи в сельской местности. Вот это очень помогло. Илдар Мухамадиев

У супругов два старших сына, которые закончили колледжи. Дочь Гульназ перешла во второй класс – любит читать, в рисовании часто помогает отец.

Я люблю маме помогать, когда она что-то готовит, например, пироги или блинчики. Папе я помогаю скотину кормить. Гульназ Мухамадиева

С 1 июня Мухамадиевы, как и многие другие российские семьи, смогут получить новую ежегодную выплату. Она касается только работающих родителей, которые воспитывают двух и более детей в возрасте до 18 лет и тех, кто учится очно до 23 лет. Это своего рода налоговый кешбэк в виде компенсации части уплаченных за прошлый год налогов на доходы физических лиц.

Её может оформить каждый из работающих родителей. Для получения выплаты ежемесячный доход на человека в семье не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в регионе, или 25 284 рубля. При назначении выплаты проводится комплексная оценка имущества, аналогичная той, что проводилась при расчёте единого пособия. Юлия Акимова, начальник Управления социального обеспечения семей с детьми Отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан