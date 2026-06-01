В Башкирии отмечается Международный день защиты детей

Они ещё не выросли, но уже создают, исследуют и вдохновляют. Современные дети не просто ждут будущего – они его строят прямо сейчас. Одни набивают шишки в первом бизнесе, другие покоряют научные вершины. Все они разные, но их объединяет способность радоваться мелочам и менять мир к лучшему уже сейчас.

Теона Глухова в выходные взяла золото на соревнованиях по спортивной акробатике, а в будни репетирует номер для отчётного концерта на сцене Театра оперы и балета. Без пропусков, без «не хочу» – дисциплина и мечта. Современные дети выдерживают такой темп, от которого быстрее устают родители.

Пока одни покоряют сцену, другие открывают мир через книги и карты. Двухлетняя Ева Лифанова из Уфимского района знает Пушкина, без ошибок показывает флаги стран и разбирается в минералах лучше многих взрослых.

А кто-то уже превращает хобби в дело жизни. Милана Ярмиева – самый юный мастер по созданию реалистичных кукол-реборнов. Её работы путешествуют по миру, а в соцсетях – более 600 тысяч подписчиков. За каждым заказом – часы кропотливой работы, поиск пропорций и терпение.

Раньше я забывала свои работы в аэрогриле, и они сгорали. Потом стало что-то получаться, а теперь мои куклы радуют людей по всему миру. Милана Ярмиева, мастер-реборнист

Но самые важные достижения не всегда измеряются оценками или прибылью. Иногда это просто мужество просыпаться каждое утро в больничной палате. Сила этих детей – в их стойкости и в нашей ответственности.

И мы, взрослые, ответственны за их здоровье. Особенно в каникулы важно беречь себя, когда хочется побегать, попрыгать. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан

А ещё – забота, которая приходит вовремя. В парке «Патриот» для воспитанников приюта устроили летний праздник. Самый желанный подарок – собственный бассейн, чтобы каникулы были не просто тёплыми, а по-настоящему счастливыми.

Мы посмотрели на танки, мы не первый раз на экскурсии, в «Патриоте» нам понравилось. Евгений Кукин