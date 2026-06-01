В Уфе побывал уникальный «Поезд Победы»

В Уфе побывал уникальный «Поезд Победы» – первая в мире интерактивная выставка, размещённая на подвижном составе. Десять вагонов, каждый из которых посвящён отдельному этапу Великой Отечественной войны. На площади 400 квадратных метров с помощью современных технологий воссозданы сцены проводов солдат на фронт, ожесточённых боёв, концлагеря, госпиталя, солдатской бани, дота и танка. Также представлены экспозиции, посвящённые Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому процессам.

С 2020 года, к 75-летию Победы, тематический состав курсирует по России, а также побывал в Беларуси и Абхазии, преодолев 220 тысяч километров и сделав остановки в 450 городах. Уфимцы и гости столицы смогли лично познакомиться с исторической экспозицией, напоминающей о трагических и героических страницах войны.