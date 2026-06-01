В Башкирии стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

Сегодня 11-классники страны написали первые ЕГЭ по истории, литературе и химии. Эти предметы выбрали треть выпускников республики. Всего же в Башкортостане испытания коснутся 17 тысяч ребят – это почти на тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Как прошёл первый день экзаменационного марафона и что ждёт школьников, прежде чем они получат на руки свои аттестаты?

На плацу лицея №94 ребята собирались задолго до старта экзаменов. На свежую голову вспоминали даты и настраивались на сдачу. Свои знания на бумаге предстояло изложить будущим врачам, юристам, педагогам, творческим личностям. Экзамены по истории, литературе и химии сдают более пяти тысяч выпускников республики.

В учреждении испытания прошли 200 учеников из Советского района Уфы. На входе ребят ждали стандартные процедуры безопасности.

Все кабинеты традиционно оборудовали двумя камерами с широким углом обзора. Видео с них в онлайн-режиме транслировалось на веб-портал. В первую очередь это нужно, чтобы обеспечить прозрачность и равные возможности для всех школьников. Для них работал медкабинет, дежурили и спецслужбы.

Проходят в аудитории ребята по спискам и рассаживаются строго в шахматном порядке. При себе они могут иметь паспорт, бутылку с водой и шоколад. По необходимости – лекарства. При сдаче химии школьники могут пользоваться простым калькулятором и линейкой, а тем, кто пишет ЕГЭ по литературе, выдают орфографические словари.

Член комиссии Людмила Исхакова работает на ЕГЭ уже четверть века, говорит: процесс сдачи стал ещё более технологичным. Задания уже четыре года как не привозят в заранее запечатанных конвертах.

Дальше проводится инструктаж, и школьники приступают к работе. Первые результаты они получат уже в течение двух недель. К слову, всего в этом году экзамены напишут свыше 17 тысяч школьников по всей республике. Популярными предметами по выбору остаются профильная математика и обществознание. Растёт интерес к информатике, физике, биологии и химии.