В День защиты детей воспитанники отделения социального приюта посетили парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Для ребят организовали яркую праздничную программу «Созвездие детства».
Организаторами выступили коллектив парка, Общественная палата республики, Центр питания, Уфимское управление культуры. В программе были развлечения для детей: мастер-классы, в том числе по стрельбе, конкурс рисунков, а также концерт с участием профессиональных артистов. Не обошлось и без полевой каши.
Также детям вручили подарок от Общественной палаты – бассейн. Теперь воспитанники центра с нетерпением ждут начала купального сезона. Организаторы постарались создать для каждого ребёнка атмосферу праздника, наполненного радостью, заботой и вниманием.