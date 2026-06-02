Студенты разработали инновационный строительный калькулятор на основе искусственного интеллекта. Реализуемый в рамках стартапа проект позволяет не только полностью рассчитать стоимость возведения дома и ремонта, но и подобрать мебель в соответствии с выбранным стилем интерьера.

Программа интегрирована с актуальными предложениями маркетплейсов: все материалы и предметы обстановки, представленные в базе, доступны для покупки онлайн. Авторами разработки выступили студент УГНТУ Артур Рауш и студент Уфимского университета науки и технологий, IT-специалист Егор Савин. Воспользоваться интеллектуальным калькулятором для строительства и отделки может любой желающий в интернете.