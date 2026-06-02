На базе БАГСУ прошёл интенсивный курс «Управление молодёжной политикой»

В Башкортостане подготовили новый профессиональный резерв для работы с подрастающим поколением. На базе Башкирской академии государственной службы и управления при главе республики совместно с региональным Министерством молодёжной политики прошёл интенсивный курс «Управление молодёжной политикой».

За десять дней 80 специалистов – от руководителей профильных ведомств до представителей «Движения Первых» – освоили современные механизмы проектного управления, грантовой работы и цифровых коммуникаций. Главная задача, которую поставили организаторы, – научить экспертов быстро реагировать на изменения социальной среды и выстраивать адресную поддержку молодёжи.