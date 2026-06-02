В ботаническом саду Уфы заметили жуков-оленей

В ботаническом саду заметили жуков-оленей. Они одни из самых крупных насекомых среди местных — самцы достигают в росте 8-9 см, самки растут до 5 см. Тело у них массивное, тёмно-коричневое или чёрное. У самцов удлинённые верхние челюсти, коричневые или красно-коричневые, напоминают оленьи рога. Рога используются в боях за самок и территорию, не являются оружием против хищников. Самки выглядят скромнее. Личинки способны издавать стрекочущие звуки с частотой 11 кГц. Предположительно, так насекомые коммуницируют.