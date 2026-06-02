Жителя Башкирии осудят за убийство жены и тещи

В Туймазинском районе перед судом предстанет 68-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве супруги и тещи с особой жестокостью, а также в уничтожении и повреждении имущества.

По версии следствия, в мае 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой. После конфликта он облил женщину и коридор квартиры бензином, а затем поджег.

В результате пожара погибли его супруга и ее 86-летняя мать, которая из-за возраста и состояния здоровья была малоподвижна. Также было уничтожено жилье и повреждено соседнее помещение. Общий ущерб собственникам превысил 720 тысяч рублей.