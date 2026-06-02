В Уфе на несколько часов распустилась «Царица ночи»

В Уфимском лимонарии впервые зацвел селеницереус крупноцветковый (Selenicereus grandiflorus), известный как «Царица ночи».
Черенок растения привезли еще в 2020 году. Бутоны на нем появились только в этом сезоне, а один из цветков раскрылся в первый день лета.
Цветение длилось всего несколько часов. К вечеру цветок распустился, показав светло-желтые лепестки, и наполнил пространство тонким шоколадным ароматом. Однако уже после полуночи он начал увядать.
Специалисты отмечают, что «Царица ночи» раскрывается только в темное время суток. Сейчас в коллекции Уфимского лимонария насчитывается девять видов селеницереусов.
