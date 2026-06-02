В Башкирии с приходом летних каникул участились случаи детского травматизма

Детский травматизм вырос вдвое с приходом летних каникул. Ежедневно в больницы Уфы поступают десятки детей с ушибами, переломами и сочетанными травмами. Тех, кто отделался лёгким ушибом, осматривают, перевязывают и отправляют домой, но есть те, кому везёт меньше.

Вместо прогулок – больничная койка, вместо игр – процедуры. Летние каникулы для 8-летнего Роберта начались не по плану. Два дня назад мальчик осваивал новый велосипед, подаренный бабушкой. Первая поездка оказалась неудачной. Школьник не справился с управлением, скатился в канаву и головой напоролся на металлический штырь. Как итог – тяжёлая травма головы.

Сейчас Роберт идёт на поправку, но, по словам врачей, такие пациенты поступают ежедневно. Летние каникулы – сезон повышенного травматизма. Дети падают с деревьев, горок, скейтов и роликов. Неудачно приземляются во время игр, а катаясь на самокатах, не регулируют скорость езды и выезжают на проезжую часть. И если в одних случаях это детская беспечность и недосмотр родителей, то в других – пренебрежение мерами безопасности.

В одной из уфимских больниц вот уже две недели восстанавливается 12-летний Артём. Юноша был госпитализирован в РДКБ в тяжёлом состоянии из Стерлитамака. Сейчас школьник переведён в общую палату и уже чувствует себя лучше. Тяжёлые травмы мальчик получил в парке аттракционов на карусели «Вальс-ракушка», когда по просьбе оператора переходил из одной кабинки в другую. В этот момент механизм начал движение, и школьник получил множественные травмы. Санавиацией был доставлен в Уфу, прооперирован. Более недели провел в реанимации и благодаря врачам уже идёт на поправку. С родителями пострадавшего мальчика связалось и руководство парка аттракционов.