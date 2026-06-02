Новый поезд «Уфа – Самара» за май перевез 5,5 тыс. пассажиров

За неполный месяц новая скоростная «Ласточка» перевезла 5,5 тыс. пассажиров. Это поезд «Уфа – Самара», который начал курсировать по Куйбышевской железной дороге с начала мая. Время в пути сократилось на два часа, а общий охват населения, которое получает удобную транспортную связь, – больше 9 миллионов человек. К слову, в Башкортостане это уже третье межрегиональное направление в пригородном сообщении.

Раннее утро выходного дня. У касс центральной ж/д станции постепенно выстраивается очередь. В преддверии лета люди всё чаще стараются выбраться на природу. Анастасия – студентка. В компании друзей решила впервые отправиться в Самару на новой «Ласточке».

Тем временем на посту проверяют готовность состава к отправке. Управляет им Анатолий Семёнов – машинист с 20-летним стажем. Он водил локомотивы по разным направлениям, но новую электричку называет одной из самых комфортных.

Просторные салоны, бесшумный климат-контроль, панорамные окна и плавность хода. 6 вагонов, 490 посадочных мест. Для пассажиров это ещё и возможность путешествовать по-новому. Рамиль Бадретдинов в отпуске проехал на велосипеде почти тысячу километров, а теперь возвращается домой.

Раньше между Уфой и Самарой курсировали только поезда дальнего следования, теперь же с появлением «Ласточки» время в пути сократилось с более чем 8 с половиной часов до 6 с половиной. При этом действуют все региональные и федеральные льготы.

На маршруте «Уфа – Самара» – девять остановок. Впервые 8 мая скоростной электропоезд связал три региона ПФО – Самарскую, Оренбургскую области и Башкортостан. Общий охват – свыше девяти миллионов человек. А транспортная доступность, как известно, напрямую влияет на туристический поток в регионе.