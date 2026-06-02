В Уфе прошел десятый Профсоюзный фестиваль КВН трудящейся молодежи

В Уфе прошел юбилейный, десятый Профсоюзный фестиваль КВН трудящейся молодежи Башкортостана. В Конгресс-холле «Торатау» более 100 участников представили 17 предприятий и 7 профессиональных союзов республики – от нефтяной и химической промышленности до образования и агропромышленного комплекса.

Гран-при фестиваля завоевала команда «Башнефть-Стройные», первое место – «Перезагрузка» из Октябрьского дома соцобслуживания «Доверие». Все команды получили дипломы в оригинальных номинациях – от «Самых улетных» до «Нестареющей классики».