В аэропорту Уфы у пассажира изъяли стоматологический набор

В аэропорту Уфы таможенники выявили нарушение у пассажира, вылетавшего в Ташкент. Стоматолог из Магнитогорска прошел по «зеленому коридору» и не задекларировал комплект для дентальной имплантации.

Как сообщили в Башкортостанской таможне, в багаже находился специализированный набор из 13 наименований, включая фрезы для имплантации, стоматологический фонарь, хирургический шовный материал, гемостатические губки, мембраны различного назначения и другие материалы.

Пассажир направлялся в Узбекистан по приглашению местной стоматологической клиники и пояснил, что не знал о необходимости декларирования оборудования. Однако товары, которые могут использоваться в профессиональной деятельности, не относятся к категории личного пользования.

В отношении мужчины возбудили административное дело. Стоматологический комплект изъяли до решения суда.