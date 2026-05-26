В Нефтекамске благоустраивают центральный парк

По итогам голосования в прошлом году у нас победил значимый объект — парк «Гулливер». Мы будем восстанавливать наш центральный парк, будем приводить в порядок фонтан. Также ожидается появление спортивной зоны. Это будет большой бетонный скейтпарк, а также прогулочная зона, небольшие нестационарные торговые объекты, зоны отдыха и детская площадка. В обновлённом парке будет комфортно жителям разного возраста. Детям — на детской площадке, спортивным подросткам — в скейтпарке, а взрослому населению — в прогулочных зонах и на площадках для отдыха.

Айрат Гималтдинов, заместитель главы администрации по благоустройству города Нефтекамска