В Нефтекамске благоустраивают центральный парк

В городе Нефтекамске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют центральный парк культуры и отдыха площадью более 11 000 кв.м, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.
В парке рядом с колесом обозрения приступили к реализации проекта-победителя прошлогоднего голосования за объекты благоустройства. Конкурсные процедуры завершены, подрядчик определён, и эту часть парка к концу летнего сезона будет не узнать.
Концепция городского парка выполнена в тематике известного литературного произведения — «Путешествия Гулливера», которая прослеживается в использовании персонажей, в игре масштабов арт-объектов и элементов благоустройства, малых архитектурных форм на игровых площадках и зонах отдыха.
Работы по благоустройству общественной территории должны быть завершены не позднее 1 ноября 2026 года. Парк станет местом притяжения для детей, подростков и взрослых.
