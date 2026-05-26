В Нефтекамске благоустраивают центральный парк

В городе Нефтекамске по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обновляют центральный парк культуры и отдыха площадью более 11 000 кв.м, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики.

В парке рядом с колесом обозрения приступили к реализации проекта-победителя прошлогоднего голосования за объекты благоустройства. Конкурсные процедуры завершены, подрядчик определён, и эту часть парка к концу летнего сезона будет не узнать.

По итогам голосования в прошлом году у нас победил значимый объект — парк «Гулливер». Мы будем восстанавливать наш центральный парк, будем приводить в порядок фонтан. Также ожидается появление спортивной зоны. Это будет большой бетонный скейтпарк, а также прогулочная зона, небольшие нестационарные торговые объекты, зоны отдыха и детская площадка. В обновлённом парке будет комфортно жителям разного возраста. Детям — на детской площадке, спортивным подросткам — в скейтпарке, а взрослому населению — в прогулочных зонах и на площадках для отдыха.

Айрат Гималтдинов, заместитель главы администрации по благоустройству города Нефтекамска

Концепция городского парка выполнена в тематике известного литературного произведения — «Путешествия Гулливера», которая прослеживается в использовании персонажей, в игре масштабов арт-объектов и элементов благоустройства, малых архитектурных форм на игровых площадках и зонах отдыха.

Работы по благоустройству общественной территории должны быть завершены не позднее 1 ноября 2026 года. Парк станет местом притяжения для детей, подростков и взрослых.

Фото: национальныепроекты.рф

