Боец СВО из Башкирии награжден орденом генерала Шаймуратова

Уроженец Белокатайского района, участник специальной военной операции Дмитрий Петров с позывным «Башкир» награжден орденом генерала М. Шаймуратова.
Награду 45-летнему младшему лейтенанту вручила глава администрации района Лилия Мулланурова во время его краткосрочного отпуска на малой родине.
Дмитрий Петров служит в зоне СВО с марта 2024 года. Сейчас он занимает должность командира взвода инженерно-саперной роты танкового полка, дислоцированного под Купянском в Харьковской области.
Работа саперов в условиях боевых действий имеет особое значение: они проводят разведку и разминирование маршрутов, очищают дороги от взрывоопасных предметов и обеспечивают продвижение основных сил.
Ранее военнослужащий был удостоен медали Жукова, а также отмечен медалями «За боевые отличия», «За разминирование» и «Участнику специальной военной операции».
Фото: издание «Новый Белокатай».