Жители Башкирии смогут увидеть Меркурий на вечернем небе

В начале июня жители Башкирии смогут наблюдать Меркурий. Об этом сообщили в Уфимском планетарии.

Планета будет заходить почти на два часа позже Солнца. Найти ее на небе помогут Венера и Юпитер, которые видны невысоко над горизонтом на северо-западе.

В планетарии пояснили: если мысленно соединить Венеру и Юпитер линией и продолжить ее вниз к горизонту, можно увидеть Меркурий.

Также 16 июня ориентиром станет Луна. На второй день после новолуния она будет выглядеть как тонкий серп: освещено будет всего 4% лунного диска.