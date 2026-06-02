Радий Хабиров рассказал о результатах работы филиала Госфонда «Защитники Отечества»

135 тысяч решенных обращений. Радий Хабиров рассказал о результатах работы филиала Госфонда «Защитники Отечества» в Башкортостане. За три года 115 тысяч участников СВО и их близких получили помощь, появилось 140 социальных координаторов по всей республике.

Радий Хабиров назвал фонд главным партнером в работе с ветеранами специальной военной операции и семьями бойцов в вопросах медицинской реабилитации, психологической поддержки, юридического сопровождения, помощи с трудоустройством, адаптации жилья, а также реализации в самых разных сферах.