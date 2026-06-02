Уфа вошла в число лидеров по продажам трёхкомнатных квартир

Уфа вошла в перечень городов-лидеров, где чаще всего покупают трёхкомнатные квартиры. Интерес к покупке недвижимости проявляют на вторичном рынке. Стоимость такого вида жилья варьируется от 5 до 10 миллионов рублей. Что предрекают аналитики и какая ситуация сложится в случае изменения процентных ставок по семейной ипотеке после 1 июля?

Тесниться троим в однушке с каждым годом становится всё сложнее. Поэтому Эльвина Шамсутдинова рассматривает вариант покупки квартиры с тремя и более комнатами. С минимальными вложениями.

Смотрим на инфраструктуру, чтобы рядом были школы и садики, чтобы всё находилось рядышком, детские площадки, сам район рассматриваем тоже. Эльвина Шамсутдинова

Застройщики и риэлторы говорят, что по причине снижения ключевой ставки до 14,5% в мае вырос спрос на трёхкомнатные квартиры. Интерес проявляют к недвижимости на вторичном рынке. Сейчас стоимость такого жилья варьируется от 5 до 10 миллионов рублей в башкирской столице.

Если с прошлым годом сравнивать, то хороший прирост идёт, наша компания получает +27%. Чем ближе учебный год, тем больше спрос на рынке, соответственно, сподвигает к росту цены. Поэтому те, кто умнее или сейчас приобретет жильё, они купят по выгодным условиям. Ранис Шафиков, руководитель по работе с партнёрами компании

Аналитики говорят: разрыв по стоимости между двухкомнатными и трёхкомнатными квартирами незначительный. Они рекомендуют приобретать жильё сейчас по причине того, что с первого июля федеральное правительство может поменять условия выдачи семейной ипотеки.

Суть изменений в том, что для семей с одним ребёнком процентную ставку дифференцируют на уровне 10-12 процентов, с двумя детьми – 6%, а для многодетных – 4% годовых. Одна из целей – сделать программу семейной ипотеки более адресной, предполагают эксперты.

Многие агенты недвижимости считают и вовсе, что ажиотаж на рынке происходил до 1 февраля, когда ввели правило «одна семья – одна ипотека». Сейчас покупатели неохотно берут однокомнатные квартиры.

Рынок однушек и студий насытился, то есть все, кто хотел приобрести малогабаритное жильё, его уже купил. И теперь, когда речь заходит о семье, о детках, то, конечно, люди хотят жить в трёхкомнатных квартирах и интерес перешел на трехкомнатные квартиры. Сейчас 1 июля – точной даты не установлено ещё, это только в разговорах – изменения, конечно, будут. Необязательно, что 1 июля, они могут быть и позже. Но говорить, что они подстёгивают покупателей, нет. Камила Фазлыева, директор Национального агентства развития рынка недвижимости