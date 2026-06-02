Уфа вошла в перечень городов-лидеров, где чаще всего покупают трёхкомнатные квартиры. Интерес к покупке недвижимости проявляют на вторичном рынке. Стоимость такого вида жилья варьируется от 5 до 10 миллионов рублей. Что предрекают аналитики и какая ситуация сложится в случае изменения процентных ставок по семейной ипотеке после 1 июля?
Тесниться троим в однушке с каждым годом становится всё сложнее. Поэтому Эльвина Шамсутдинова рассматривает вариант покупки квартиры с тремя и более комнатами. С минимальными вложениями.
Застройщики и риэлторы говорят, что по причине снижения ключевой ставки до 14,5% в мае вырос спрос на трёхкомнатные квартиры. Интерес проявляют к недвижимости на вторичном рынке. Сейчас стоимость такого жилья варьируется от 5 до 10 миллионов рублей в башкирской столице.
Аналитики говорят: разрыв по стоимости между двухкомнатными и трёхкомнатными квартирами незначительный. Они рекомендуют приобретать жильё сейчас по причине того, что с первого июля федеральное правительство может поменять условия выдачи семейной ипотеки.
Суть изменений в том, что для семей с одним ребёнком процентную ставку дифференцируют на уровне 10-12 процентов, с двумя детьми – 6%, а для многодетных – 4% годовых. Одна из целей – сделать программу семейной ипотеки более адресной, предполагают эксперты.
Многие агенты недвижимости считают и вовсе, что ажиотаж на рынке происходил до 1 февраля, когда ввели правило «одна семья – одна ипотека». Сейчас покупатели неохотно берут однокомнатные квартиры.
Эксперты подчеркивают: как раньше люди уже не инвестируют в недвижимость, а покупают жильё обдуманно и всерьёз. Причём их интересуют дома, построенные 20 лет назад. По прогнозам, тренд по расширению жилплощади у жителей страны сохранится до конца года.