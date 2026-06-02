В уфимском детском лагере «Чайка» стартовал летний цикл выездных мероприятий по пожарной безопасности. Такие встречи сотрудники Центра противопожарной пропаганды проводят с 2011 года. В первый день ребята ознакомились с экспозицией музея пожарной охраны, узнали о принципах работы автономных дымовых извещателей и повторили правила поведения при пожаре.