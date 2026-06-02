Аудиосказка прозвучит в исполнении ведущих артистов Башдрамтеатра на башкирском языке в переводе народного писателя Башкортостана Гульнур Якуповой. «Аленький цветочек» войдёт в программу юбилейных мероприятий, посвящённых Сергею Аксакову. Сказку можно прослушать всей семьей и по-новому взглянуть на произведение. Аудио уже есть в официальной группе Башдрамтеатра во «ВКонтакте».