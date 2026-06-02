В Уфе во Дворце детского творчества им. Комарова открыли обновлённый тренажёрный зал для физкультурно-спортивных объединений. Модернизация стала возможна благодаря поддержке партии «Единая Россия» и депутата Госдумы РФ Натальи Орловой. Вместе с ней на открытии был Рустем Ахмадинуров – первый заместитель председателя комитета Госсобрания республики.
Главной частью церемонии открытия стали выступления ребят. Воспитанники «Атлетической гимнастики» показали упражнения на новом оборудовании. Девочки из объединения «Художественная гимнастика» представили свои номера.