В Уфе в ДДТ им. Комарова открыли обновлённый тренажёрный зал

В Уфе во Дворце детского творчества им. Комарова открыли обновлённый тренажёрный зал для физкультурно-спортивных объединений. Модернизация стала возможна благодаря поддержке партии «Единая Россия» и депутата Госдумы РФ Натальи Орловой. Вместе с ней на открытии был Рустем Ахмадинуров – первый заместитель председателя комитета Госсобрания республики.

Главной частью церемонии открытия стали выступления ребят. Воспитанники «Атлетической гимнастики» показали упражнения на новом оборудовании. Девочки из объединения «Художественная гимнастика» представили свои номера.

