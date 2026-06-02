Нормативы комплекса ГТО сдавали дети с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие «Спорт без границ и равные возможности для каждого» прошло на базе республиканского реабилитационного центра «Салют». В нем приняли участие более 50 ребят от 6 до 18 лет. Они прыгали в длину, бросали на меткость теннисный мяч, приседали и выполняли наклоны вперед. Упражнения делились по возрасту и группам по нозологии.