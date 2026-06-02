В Стерлитамаке педагогам вручили сертификаты на новые квартиры

Неожиданно, но заслуженно: в Стерлитамаке подвели итоги прошедшего учебного года и вручили педагогам сертификаты на новые квартиры. Для преподавателей это стало настоящим сюрпризом. Стоит отметить, что в системе образования города за последнее время произошли положительные изменения: увеличилось число победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников. И во многом это заслуга наставников.

На календаре 1 июня, а значит, подошёл к завершению учебный год, и впереди у школьников целых три месяца каникул. Правда, расслабиться удастся не всем. У выпускников стартовал единый госэкзамен, а вот у Руслана Аминива и вовсе на носу мировые соревнования. Уже этим летом ученик Башкирского лицея-интерната №3 в Стерлитамаке представит Россию на международной экономической олимпиаде в Китае.

И таких выдающихся учеников в республике немало. Только в Стерлитамаке призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 287 человек, ещё девять – заключительного. Учащиеся города показали высокие результаты и в олимпиаде на Кубок Гагарина. И, конечно, за каждым таким учеником стоят наставники – те, которые дают знания, поддерживают и не позволяют сдаться на пути к цели. За добросовестную и плодотворную работу троим педагогам вручили сертификаты на однокомнатные квартиры.

Учителя признаются: получить благодарственные грамоты они, конечно, планировали, но даже представить не могли, что их отметят настолько высоко. Для Шаймурата Гузина этот подарок стал настоящим сюрпризом: сейчас вместе с супругой и ребёнком он проживает на съёмной квартире. На вопрос: «За какие заслуги?» – скромно отвечает: «Даже не знаю, просто работал».

А вот Ренар Хайбуллин в 2025 году стал победителем конкурса «Учитель года Башкортостана», но тоже не ожидал такого сюрприза. Каждый из них свою работу называет призванием, а секретом хорошего наставника – любовь к детям.

Новые квартиры расположены в строящемся жилом комплексе «Легенда» в микрорайоне Прибрежный в Стерлитамаке. Проект реализован при поддержке администрации города и депутата Городского Совета от партии «Единая Россия» Радика Мурзагулова.