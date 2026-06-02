В Уфимском НИИ глазных болезней прошло выездное заседание ректората Башгосмедуниверситета. Информационным поводом для проведения совещания именно здесь стало 100-летие учреждения.
Началось мероприятие с открытия мемориальной доски основателю и первому директору института Виктору Петровичу Одинцову. Именно он стоял у истоков создания научно-исследовательского института, превратив его в ведущий центр подготовки кадров и оказания офтальмологической помощи по всей республике.
Учреждение оснастили передовым оборудованием, поставив его в один ряд с лучшими клиниками страны, а регулярные выезды глазных отрядов сделали специализированную помощь доступной для жителей отдалённых районов.