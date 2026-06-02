Врачи Уфы помогли пациенту с больным кишечником

Врачи больницы №21 в Уфе помогли пациенту с болями и резкой потерей веса. Об этом рассказал министр здравоохранения Башкирии.

Мужчина поступил в медицинское учреждение с жалобами. Врачи выявили сужение верхней брыжеечной артерии. Данный сосуд снабжает кровью кишечник. Пациент не мог есть из-за болей, тошноты и потерял вес.

Врачи приняли решение провести стентирование. К счастью, кровоток был восстановлен. Отмечается, что подобная операция была проведена впервые. Пациенту стало значительно лучше.