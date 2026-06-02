В Нефтекамске впервые прошёл VII Республиканский слёт кадетов пограничной направленности, посвящённый 108-й годовщине учреждения пограничной службы. В республике более 350 тысяч человек прошли службу в погранвойсках, поэтому молодое поколение активно участвует в патриотических движениях. Участниками слёта стали кадеты 6-11 классов из школ Башкортостана и Татарстана.

На открытии присутствовали представители Управления ФСБ России по Республике Башкортостан, ветеранских организаций органов безопасности и пограничной службы. В течение двух дней кадетам предстояло пройти десять испытаний на выносливость, ловкость, интеллект и знание истории пограничной службы. Слёт завершился награждением победителей, но главная награда для каждого – бесценный опыт и уверенность в своих силах.