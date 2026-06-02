Стимул работать над собой: как художница из Башкирии пишет картины и помогает другим

Диана Хведелидзе из Архангельского района рисует картины в стиле абстракционизма. У художницы в коллекции более 60 полотен. Известный фотограф Роман Филиппов, который открыл всей России знаменитого Юру Дворника из Уфы, заметил девушку и организовал ей фотосессию.

Именно такой позитивный смысл в свои картины вкладывает Диана Хведелидзе. Помощь минимальная: мама лишь готовит рабочее место и инструменты для дочери. Краски, холсты и всё самое необходимое Диана заказывает на маркетплейсах.

Первая картина была в 19 лет: она узнала, что девочка одна болеет, нужен был сбор, решила продать эту картину, и у неё это получилось, тем самым сподвигнув, что может помочь кому-то вместо себя ещё. Наталья Матвеева, мама Дианы Хведелидзе

Диане 23 года, диагноз ДЦП врачи выявили, когда ей было семь месяцев. С тех пор Наталья Матвеева делает всё возможное для дочери.

Мы пытаемся лечиться, посещать какие-то новые открытия, которые в этой области появляются. Всё это проходим, но сейчас больше занимаемся самостоятельно. То есть, если раньше мы посещали больше поликлиники и больницы, сейчас мы занимаемся физическими упражнениями и нагрузками. Наталья Матвеева, мама Дианы Хведелидзе

Новые силы девушке даёт рисование. Она открылась миру. Расширился и круг друзей. Фотограф Татьяна Разяпова стала близким человеком. На Диану обратил внимание и фотограф Роман Филиппов, который открыл всей России знаменитого Юру Дворника из Уфы. Он исполнил её мечту: попробовать себя в роли фотомодели.

Роман, переписываясь с Дианой, предложил ей рекламную акцию. Мы долго думали и не предполагали, что это будет просто так. Он также созвонился со мной, Диана дала мои контакты ему. Всё-таки ещё не веря в это, оказывается, бывает такое чудо, что просто Роман прилетел из Москвы, провёл рекламную акцию и улетел. Наталья Матвеева, мама Дианы Хведелидзе