Диана Хведелидзе из Архангельского района рисует картины в стиле абстракционизма. У художницы в коллекции более 60 полотен. Известный фотограф Роман Филиппов, который открыл всей России знаменитого Юру Дворника из Уфы, заметил девушку и организовал ей фотосессию.
Именно такой позитивный смысл в свои картины вкладывает Диана Хведелидзе. Помощь минимальная: мама лишь готовит рабочее место и инструменты для дочери. Краски, холсты и всё самое необходимое Диана заказывает на маркетплейсах.
Диане 23 года, диагноз ДЦП врачи выявили, когда ей было семь месяцев. С тех пор Наталья Матвеева делает всё возможное для дочери.
Новые силы девушке даёт рисование. Она открылась миру. Расширился и круг друзей. Фотограф Татьяна Разяпова стала близким человеком. На Диану обратил внимание и фотограф Роман Филиппов, который открыл всей России знаменитого Юру Дворника из Уфы. Он исполнил её мечту: попробовать себя в роли фотомодели.
За плечами у Дианы 11 классов школы и колледж. Художник планирует и дальше творить. Негативные комментарии в соцсетях о картинах её нисколько не расстраивают, а наоборот, помогают в работе. А ещё – понимание, что даже безвыходную ситуацию можно решить. Главное – продолжать идти.