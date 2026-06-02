Глава Башкортостана Радий Хабиров значительно улучшил позиции в XXII рейтинге политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0». Аналитический материал подготовили эксперты холдинга «Минченко Консалтинг». Отмечается, что Радий Хабиров усилил позиции в зелёной зоне, то есть у Главы Башкортостана сохраняются прочные связи с федеральным центром, в регионе положительный внутриполитический фон в преддверии активной избирательной кампании.
Напомним, в сентябре пройдут выборы в Госдуму. Республика продвигается и на международном уровне, сотрудничая с Абхазией, Белоруссией, Узбекистаном и Таджикистаном. Позиции Главы Башкортостана усиливает развитие искусственного интеллекта: в этом плане Радий Хабиров – лидер среди губернаторов. В республике создан Совет по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. В ближайшее время будет разработана и утверждена комплексная программа развития.