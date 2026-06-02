Не могу сказать, что нет проблем, но главное – экономику мы держим, социалку развиваем и фронту помогаем. За первый квартал у нас рост, думаю, и год мы закончим с ростом. У нас практически все показатели положительные: рост зарплаты, рост реальных среднедушевых доходов, рост инвестиций, рост бюджета. Хотя мы из-за того, что многие предприятия в сложном положении, основной налог на прибыль не получаем. Целый ряд объектов строится – людям нужны школы, парки, дороги, больницы. Скоро начнём строительство большой поликлиники в Иглино – это примыкающий к городу населённый пункт на несколько десятков тысяч человек. В общем, нормальная жизнь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан