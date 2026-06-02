В Башкирии стартовал основной этап сдачи ОГЭ

Сегодня 9-классники по всей стране прошли первые серьёзные испытания. Со сдачи математики для них стартовал основной период ОГЭ. В этом году в Башкортостане экзамены напишут более 54 тысяч выпускников среднего звена. Впереди – русский язык и два предмета на выбор. Кто-то из ребят продолжит обучение в школах, а кто-то поступит в передовые, обновлённые колледжи республики. Какие двери открывает среднее профессиональное образование?

Приключения для школьников начались ещё до сдачи экзаменов. Найти свою фамилию среди 370 в списке со всего Кировского района Уфы – то ещё испытание. Сегодня в Аксаковскую гимназию №11 они пришли решать задания по математике, сделав первый серьёзный шаг на пути к получению заветного аттестата.

Чтобы экзамены прошли честно, ребят стандартно осмотрели на входе, а на каждом этаже установили подавители сотовой связи. В этом году ОГЭ сдают свыше 54 тысяч ребят республики. Среди них – и те, которым остаётся лишь подтвердить свои красные аттестаты высокими баллами.

Большие возможности ждут и тех, кто уже сейчас начнёт обучаться и строить свою карьеру. В Башкортостане продолжается масштабная модернизация системы профобразования. В следующем году по федеральному проекту «Профессионалитет» откроются ещё восемь новых образовательных кластеров в Уфе, Белебее, Белорецке, Мелеузе, Сибае и Акъяре, сообщил глава региона Радий Хабиров. На их создание республика получит почти 700 миллионов рублей из госказны и внесёт из своего бюджета 400.

Так, например, в Уфимском колледже технологии и дизайна уже два года в новых условиях готовят специалистов в области креативных индустрий. Появились девять зон для студентов: от будущих пиарщиков до дизайнеров.