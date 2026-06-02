Попытка избавиться от долгов по кредитам для жителя Уфы обернулась новыми штрафами

Попытка выбраться из долговой ямы для жителя Уфы обернулась новыми кредитами и штрафами. Мужчина обратился в компанию, которая обещала реструктуризировать его задолженности перед микрофинансовыми организациями. Вместо помощи он столкнулся с услугами на десятки тысяч рублей, которые, по сути, оказались бесполезными. Пытаясь вернуть деньги, мужчина выяснил, что он не один такой. Эксперты говорят: проблема системная.

До обращения к финансовым специалистам у мужчины было с десяток кредитов, а после – стало ещё больше, хотя предполагалось наоборот. Тимур Кудашев набрал займов на общую сумму около 300 тысяч рублей, а затем решил реструктуризировать их. По его словам, в одной из фирм убедили, что есть вариант погасить долг разом за счёт новой ссуды, чтобы отдавать деньги уже одному кредитору на более выгодных условиях.

Только вот никакого кредита мужчина не получил. Оно и понятно – в договоре прописано: компания оказывает консультационные услуги, а именно – собирает данные о клиенте, делает запросы в бюро кредитных историй и выдает справку-рекомендацию. В офисе компании финансовые специалисты только разводят руками, мол, они никого не разводили. Свои обязательства по договору выполнили.

История Тимура не единична. Он уже нашёл в интернете десятки таких же, как и он. При устном разговоре обещали одно, на бумаге – совсем другое. Клиенты намерены писать во все инстанции, чтобы вернуть свои деньги и наказать финансовую компанию. Заявление направили и в полицию.

Тем временем в Совете по правам человека считают, что наличие большого числа пострадавших уже может быть основанием для серьёзной проверки. Что касается судебной практики, пока она неоднозначна, но положительные примеры взыскания денег в пользу клиентов всё-таки есть.