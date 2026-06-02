Спортсмены из Башкирии готовятся к Спартакиаде народов России

Башкирские спортсмены готовятся к главным российским стартам. Республика примет Спартакиаду народов России в августе-сентябре этого года. В масштабном форуме примут участие около 1500 человек. Регион представят 120 атлетов в разных видах спорта. Мероприятие станет отборочным этапом для формирования сборной России к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. О том, как проходит подготовка к предстоящим стартам, – в нашем сюжете.

Поймать волну и удержать равновесие – над этим компонентом работают спортсмены на тренировке. Гребцы проводят на воде по два часа утром и вечером, в любую погоду. Температура позволяет: канал пополняется из Тёплого озера. Это делает комплекс гребного слалома в Уфе уникальным объектом.

Звук клинков в тренировочном зале почти не затихает. Занятия в Центре фехтования проходят ежедневно: рапиристы сменяют шпажистов и наоборот. Этот сезон для них стал успешным. Ростислав Хамдамов – член сборной республики. В этом году он победил на первенстве России и стал серебряным призёром юниорского этапа Кубка Мира.

Буквально сегодня стало известно, что исполком Международной федерации фехтования допустил всех российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой без ограничений. А пока впереди у Ростислава Хамдамова и других башкирских спортсменов выступление на Спартакиаде народов России.

В августе и сентябре республика в числе семи регионов страны примет у себя Спартакиаду народов России. В Уфе пройдут состязания по спортивной борьбе, фехтованию, гребному слалому, велоспорту, плаванию на открытой воде и триатлону. Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании отметил значимость этих соревнований для региона и страны.