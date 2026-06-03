В Башкирии посевная кампания завершится раньше срока

Посевная кампания в Башкортостане закончится на 12 дней раньше. В текущем сезоне аграрии засеяли масличными культурами 707 тысяч гектаров – это рекордный показатель, который выше прошлогоднего уровня более чем на 10%.

Увеличение площадей с высокомаржинальными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в аграрном ведомстве.