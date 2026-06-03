Посевная кампания в Башкортостане закончится на 12 дней раньше. В текущем сезоне аграрии засеяли масличными культурами 707 тысяч гектаров – это рекордный показатель, который выше прошлогоднего уровня более чем на 10%.
Увеличение площадей с высокомаржинальными культурами подтверждает стратегический курс на расширение производства востребованной экспортной продукции и соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», отметили в аграрном ведомстве.
Экспортный потенциал Башкортостана остается высоким. К первой декаде мая 2026 года объём поставок продукции АПК за рубеж превысил 187 тысяч тонн. Это почти на 32% больше, чем год назад. Свыше 60% экспорта приходится на продукцию масложировой отрасли, что подчёркивает её ключевую роль в структуре внешних поставок.