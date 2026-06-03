В Башкирии ущерб железнодорожным путям нанесли бобры

На территориях Туймазинского, Буздякского и Благоварского районов искусственные сооружения регулярно подтапливаются. Причиной стали возведённые бобрами плотины, которые перекрыли русла водопропускных труб. На участке 1391 км грызуны роют норы прямо в откосе полосы отвода, создавая отверстия под железнодорожным полотном. Это создаёт угрозу безопасности движения поездов из-за возможного подмыва насыпи. В окрестностях села Каргалы бобры устроили жилища под насыпью, где уложены шпалы. Их деятельность уже приводит к повреждению железнодорожного полотна.