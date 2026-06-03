Ветер снесет с ног: в Башкирии продолжит бушевать непогода

В Башкирии в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода.

Сегодня, 3 июня, в республике пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке – сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, местами порывистый. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.