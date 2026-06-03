Ветер снесет с ног: в Башкирии продолжит бушевать непогода

В Башкирии в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода.
Сегодня, 3 июня, в республике пройдут кратковременные дожди, на юго-востоке – сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-восточный, местами порывистый. Днем температура воздуха составит от +15 до +20 градусов.
Завтра, 4 июня, ожидаются кратковременные дожди, по югу республики – до сильных. Местами также возможны грозы. Ветер северный, днем в отдельных районах порывистый. Ночью температура воздуха составит +7, +12 градусов, днем – +16, +21 градус.