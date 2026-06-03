В Уфе альпинист отсудил компенсацию после падения с высоты

В Уфе прокуратура Калининского района добилась компенсации для работника, пострадавшего при выполнении высотных работ.

По данным ведомства, в декабре прошлого года промышленный альпинист, работавший у индивидуального предпринимателя, упал с высоты 10 метров и получил травму позвоночника.

Проверка показала, что причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда и отсутствие должного контроля за безопасностью работ.