В Уфе альпинист отсудил компенсацию после падения с высоты

В Уфе прокуратура Калининского района добилась компенсации для работника, пострадавшего при выполнении высотных работ.
По данным ведомства, в декабре прошлого года промышленный альпинист, работавший у индивидуального предпринимателя, упал с высоты 10 метров и получил травму позвоночника.
Проверка показала, что причиной несчастного случая стали нарушения требований охраны труда и отсутствие должного контроля за безопасностью работ.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и обязал работодателя выплатить пострадавшему 400 тысяч рублей.