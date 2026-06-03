Демский районный суд Уфы вынес приговор 45-летней местной жительнице, обвиняемой в убийстве супруга.
По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. Во дворе частного дома она ударила его кухонным ножом, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался.
Подсудимая признала вину, раскаялась и попросила прощения у родственников.
Суд назначил ей наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима. Гражданские иски о компенсации морального вреда удовлетворены частично.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Видео: Объединенная пресс-служба судов РБ.