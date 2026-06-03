По данным Объединенной пресс-службы судов РБ, в августе 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с мужем. Во дворе частного дома она ударила его кухонным ножом, после чего скрылась с места происшествия. От полученных травм мужчина скончался.