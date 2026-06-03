В Башкирии пьяная ссора закончилась смертью мужчины

По данным прокуратуры, в январе 2026 года в доме в селе Верхнеяркеево между двумя мужчинами произошел конфликт. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры обвиняемый избил знакомого, нанеся ему множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.