В Башкирии пьяная ссора закончилась смертью мужчины

Илишевский районный суд вынес приговор местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.
По данным прокуратуры, в январе 2026 года в доме в селе Верхнеяркеево между двумя мужчинами произошел конфликт. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры обвиняемый избил знакомого, нанеся ему множественные удары руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд назначил осужденному 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.