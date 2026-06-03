До конца года в республике для перевозки пассажиров закупят 100 новых автобусов. Об этом Радий Хабиров заявил в интервью радио «Комсомольская правда». Глава республики рассказал об итогах транспортной реформы за последние восемь лет.

За это время было приобретено 1500 новых автобусов разных классов – практически полностью обновлён парк. Построено и общежитие для водителей. Запущена карта «Алга», по которой можно получить скидку или даже бесплатно проехать при пересадке. Появились новые троллейбусы и московские трамваи повышенной комфортности. Радий Хабиров намекнул и на возможное строительство метро.